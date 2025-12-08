В России выпуск водки за 11 месяцев упал на 5,5%

Производство коньяка снизилось на 15,9%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Производство водки в России в январе - ноябре 2025 года снизилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 69,54 млн декалитров (дал), выпуск коньяка упал на 15,9%, до 7,47 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом производство алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России за указанный период сократилось на 6,7% и составило 158,54 млн дал. Производство спиртных напитков крепостью выше 9% упало на 3,5%, до 104 млн дал, а выпуск слабоалкогольной продукции - на 86,3%, до 1,3 млн дал.

При этом выпуск ликеро-водочных изделий увеличился на 8,7%, до 17,54 млн дал. Производство других спиртных напитков вырос на 2,9%, до 9,44 млн дал.

Рост производства также показали виноградные, игристые и ликерные вина. Так, выпуск виноградных вин возрос на 11,6%, до 33,32 млн дал, шампанских - на 8,2%, до 17,08 млн дал, ликерных - на 9,7%, до 1,16 млн дал.

Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта упало на 71% и составило 57,9 тыс. дал, выпуск виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом сократился на 58,7%, до 19,5 тыс. дал. В то же время производство плодовой алкогольной продукции упало на 71,6%, до 1,6 млн дал.