FT: Франция не хочет экспроприировать хранящиеся в ее частных банках активы РФ

По информации газеты, на частные кредитные организации распространяются "другие контрактные обязательства"

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Франция, поддержавшая предоставление Украине "репарационного кредита", отказалась включать в него средства, замороженные в частных банках республики. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее данным, на частные кредитные организации распространяются "другие контрактные обязательства", в отличие от бельгийского депозитария Euroclear. Неназванный чиновник заявил, что французские банки "не желают участвовать в дискуссиях" относительно возможности передачи российских активов Киеву.

По информации издания, на счетах во французских банках хранится около €18 млрд российских активов, это второй показатель по Европе. В Бельгии, которая является лидером по хранению активов РФ, около €7 млрд размещены на счетах в частных банках. Отмечается, что название банков держится в секрете. Представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Гилл в комментарии газете сказал, что "это чувствительная информация - это то же самое, если бы врачи публично обсуждали медицинские записи". При этом ряд источников утверждает, что большинство суммы сосредоточено на счетах банка BNP Paribas. По словам Гилла, частные кредитные организации "могут быть обязаны выплачивать [России] проценты" в зависимости от договора.

В Европе блокировано около €210 млрд суверенных активов России, из которых €185 млрд - на счетах Euroclear. О точном местонахождении остальных €25 млрд ни ЕК, ни страны ЕС официально не сообщали. Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что по какой бы схеме ни произошла экспроприация активов РФ, это станет воровством. Он предупредил, что реакция Москвы "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки".