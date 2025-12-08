В Пулково задерживаются 13 рейсов

Задержки связаны с введением временных ограничений на прием и выпуск самолетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. В аэропорту Пулково 13 авиарейсов задержаны из-за введения временных ограничений на прием и выпуск самолетов, следует из данных, размещенных на онлайн-табло аэропорта.

Согласно табло, задержаны самолеты в Москву, Краснодар, Красноярск, Калининград, Омск, Хабаровск и Грозный.

Ограничения были введены Росавиацией в связи с опасностью БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Прием и выпуск самолетов осуществлялся по согласованию соответствующих органов. В 08:42 мск в федеральном агентстве сообщили, что соответствующие ограничения сняты.