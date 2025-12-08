"Норникель" запустил обновленное производство металлического кобальта

Это единственное предприятие в России, которое выпускает электролитный кобальт высших марок

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Норникель" запустил в Мончегорске после реконструкции цех по производству металлического кобальта мощность до 3 тыс. тонн в год. Инвестиции компании в проект составили 5,3 млрд руб., говорится в сообщении компании.

"Это единственное предприятие в России, которое выпускает электролитный кобальт высших марок. Его мощность - до 3 000 тонн в год металлического кобальта чистотой 99,9%", - говорится в сообщении.

Цех заработал после проведенной реконструкции. Обновленное производство позволит увеличить объем выпуска ценного металла, а также доходы компании и отчисления в бюджет, добавили в "Норникеле".

В компании отметили, что кобальт производится по хлоридной экстракционно-электролизной технологии, разработанной специалистами "Норникеля". Она отвечает самым современным требованиям гидрометаллургических схем получения электролитного кобальта в мире, в том числе с точки зрения экологии.

"Производство построено на российских технологиях и программном обеспечении. В частности, была внедрена отечественная автоматизированная система управления технологическими процессами", - подчеркнули в компании. Качественные характеристики кобальта, произведенного Кольской ГМК (дочернее предприятие "Норникеля"), позволяют использовать его во всех направлениях, где необходим этот металл - аккумуляторы, катализаторы, магниты, аэрокосмическая отрасль, отметили в "Норникеле".

"Производство электролитного кобальта на Кольской площадке "Норникеля" - это уникальный проект по созданию востребованной продукции высокого качества. Оно полностью закроет потребности российских потребителей в этом металле. А также повысит экономическую эффективность компании, так как позволит перерабатывать кобальтовый концентрат в металлическую форму, востребованную в различных отраслях промышленности", - добавил вице-президент "Норникеля", директор Заполярного филиала компании Александр Леонов.

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 37% акций) и "Русал", основанный Олегом Дерипаской (26,39% акций).