Приложение Сбера для iPhone снова доступно в App Store

Авторизоваться в "Финансы онлайн" можно через предыдущие версии приложений банка

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Приложение Сбера под названием "Финансы онлайн" для iPhone снова можно скачать в App Store, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"В App Store появилось новое приложение Сбера - "Финансы онлайн". В прошлый раз приложение банка для iPhone оставалось в магазине всего 11 часов, поэтому установить обновление нужно как можно быстрее, пока оно доступно. Для этого важно использовать только ссылки из официальных каналов "Сбера", - сообщили в банке.

Авторизоваться в "Финансы онлайн" можно через предыдущие версии приложений банка. Если приложение не удастся скачать из App Store, это можно будет сделать позже - лично обратившись в офис банка.