"Известия": в России резко вырос спрос на видеокарты

Продажи комплектующих выросли от 20% до 400% на разных торговых площадках, пишет издание

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Продажи видеокарт для компьютеров резко выросли осенью 2025 года. Продажи комплектующих выросли от 20% до 400% на разных торговых площадках, сообщили "Известиям" представители ретейлеров и торговых площадок.

Так, продажи видеокарт для ПК на Wildberries увеличились на 124% осенью 2025 г. по сравнению с летом того же года, сообщили "Известиям" в Wildberries & Russ. В годовом выражении продажи видеокарт выросли на 400%.

Кроме того, на площадке "М.Видео-Эльдорадо" продажи карт выросли на 20% за тот же период. За первые три квартала 2025 года рост в продажах составил 60% в годовом выражении.

Осенние продажи видеокарт на "Авито" увеличились на 64% в годовом выражении и на 19% по сравнению с летом, сообщили в компании. Спрос на некоторые модели Nvidia GeForce поднялся на 70%. В "Авито" связали рост спроса на эти модели с сезонным обновлением домашних ПК и осенними распродажами.

"Дата-центрам для обучения нейросетей требуется память в очень больших объемах, и мировые производители пока не справляются с таким спросом. В результате мы наблюдаем глобальный рост цен на чипы памяти, который ведет к увеличению себестоимости видеокарт", - заключил представитель производителя электроники Fplus.