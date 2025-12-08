"Биннофарм групп" локализует производство в РФ китайского препарата от астмы

Российская компания подписала соглашение с Mabwell

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Биннофарм групп" (входит в АФК "Система") и китайская биофармацевтическая компания Mabwell подписали соглашение о локализации в России и странах ЕАЭС препарата для лечения атопического дерматита и бронхиальной астмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского производителя.

"Биннофарм групп" и Mabwell подписали соглашение о локализации в России и странах ЕАЭС еще одного препарата на основе моноклональных антител - дупилумаба - для лечения атопического дерматита и бронхиальной астмы", - говорится в сообщении.

Соглашение развивает успешное партнерство компаний, начатое в 2022 году, когда "Биннофарм групп" получила эксклюзивные права на производство, регистрацию и продажу некоторых препаратов, разработанных Mabwell. Производственные мощности для их выпуска по полному циклу, включая производство субстанции, построены и введены в эксплуатацию на площадке компании в Зеленограде.

Первыми на российский рынок планируется выпустить препараты для лечения ревматоидного артрита и остеопороза. Получение регистрационных удостоверений и выход препаратов на рынок запланированы уже на начало 2026 года, рассказали в компании.