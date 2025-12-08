Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет

Курс юаня к рублю увеличился на 9,7 копейки

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня также растет в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС поднимались на 0,57% - до 2 726,83 и 1 128,89 пункта соответственно. Курс юаня вырос на 9,7 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 10,877 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 720,79 пункта (+0,35%), индекс РТС составлял 1 126,38 пункта (+0,35%). В это же время курс юаня замедлил рост до 10,83 рубля (+5 копеек).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,15% и находился на уровне 2 715,5 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.