Нидерландский суд арестовал активы оператора "Турецкого потока"

С иском обратилась компания "ДТЭК Крымэнерго"

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Окружной суд Амстердама арестовал активы оператора газопровода "Турецкий поток" - компании South Stream Transport B.V. (принадлежит "Газпрому") - по иску "ДТЭК Крымэнерго", входящего в группу SCM украинского олигарха Рината Ахметова, говорится в материалах суда.

В 2015 году, после воссоединения Крыма с Россией, активы "ДТЭК Крымэнерго" были национализированы. Впоследствии украинская компания инициировала международный арбитраж, ссылаясь на договор о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной. 1 ноября 2023 года трибунал в Гааге постановил взыскать с России $207,8 млн компенсации и начислить проценты до момента фактической выплаты. В ответ Россия оспорила юрисдикцию арбитража и обратилась в Высокий суд Лондона с просьбой отменить или приостановить исполнение решения.

Еще в июле 2025 года суд по заявлению "ДТЭК Крымэнерго" в рамках обеспечения по иску к России выдал исполнительный лист на арест всех денежных средств и активов South Stream Transport B.V. в банке ABN Amro Bank N.V.

После этого оператор "Турецкого потока" сначала обратился в "ДТЭК Крымэнерго" за добровольным снятием ареста, а в августе потребовал в суде Амстердама снять ограничения или, по крайней мере, обязать "ДТЭК Крымэнерго" сделать это под страхом штрафа, а также запретить украинской компании налагать новые аресты на имущество. Однако суд в этом прошении отказал и постановил South Stream Transport B.V. дополнительно выплатить судебные издержки в размере €1 999.

South Stream Transport B.V. является оператором морского газопровода "Турецкий поток", по которому природный газ транспортируется из России через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах. Компания зарегистрирована в Нидерландах.