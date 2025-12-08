На ж/д подходы к порту Новороссийска выделят около 70 млрд рублей до 2030 года

В ближайшие пять лет планируется проложить около 50 км дорог, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Порядка 70 млрд рублей будет выделено до 2030 года на расширение железнодорожных подходов к морскому порту Новороссийска. О предусмотренных правительством на эти цели средствах рассказал его председатель Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Для расширения подходов к этому морскому порту в ближайшие 5 лет планируется проложить около 50 км дорог, которые необходимы для движения поездов, - поделился премьер. - На такие цели до 2030 года предусмотрели почти 70 млрд рублей".

"Чтобы обеспечить опережающее строительство железнодорожного парка, завершить реконструкцию тяговой подстанции и главного пути в текущем году направим порядка 400 млн рублей, - добавил глава кабмина. - Средства выделим в рамках профильного национального проекта".

"Будем и дальше формировать новые логистические маршруты, увеличивать пропускную способность магистралей, чтобы в первую очередь осуществлялись надежные поставки продукции, а люди могли быстро, удобно передвигаться, путешествовать по всей стране", - заключил Мишустин.