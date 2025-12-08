ФАС оштрафовала "КРКА" из-за цен на препарат для снижения артериального давления

Общая сумма штрафов составляет 1,05 млн рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала словенского фармпроизводителя "КРКА" за неисполнение предписания, согласно которому компания должна была установить экономически обоснованные цены на отдельные дозировки не имеющего аналогов лекарственного препарата от повышенного артериального давления, говорится в сообщении ведомства.

Дело против ООО "КРКА-РУС" было возбуждено после обращения граждан о росте отпускных цен на препарат "Ко-Дальнева" (международное непатентованное наименование "Амлодипин+индапамид+периндоприл") на 10-16%. Компанию признали нарушившей антимонопольное законодательство, предписали устранить нарушение и оштрафовали.

Организация обжаловала предписание и решение ведомства, однако суды трех инстанций поддержали позицию ФАС.

В предписанные сроки фармкомпания не установила экономически обоснованные цены на 2 из 6 дозировок препарата. Частичное неисполнение предписания контрольно-надзорного органа является нарушением закона "О защите конкуренции" и влечет за собой наложение штрафа.

Общая сумма штрафов на данный момент составляет 1,05 млн рублей.