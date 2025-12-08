НАТО не получит самолеты от SAAB, если не закажет их в течение года

Глава концерна Микаэль Йоханссон подчеркнул, что у альянса не будет никаких преференций

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. НАТО следует определиться с покупкой разведывательных самолетов от шведского военно-промышленного концерна SААВ в ближайший год, иначе альянс не получит их к 2031 году. Об этом сообщил глава концерна Микаэль Йоханссон.

В интервью порталу Euractiv он отметил, что самолетом GlobalEye, на который планирует перейти НАТО, интересуются и другие заказчики. По его словам, НАТО нужно срочно начать закупку "в течение года", если альянс хочет получить новые самолеты к 2030 или 2031 году. На самолет, в частности, претендует Франция. Йоханссон предупредил, что каждый новый заказ будет увеличивать сроки поставок альянсу и никаких преференций НАТО не получит. Альянс сможет приобрести GlobalEye быстрее, если договорится с теми, кто заказал самолеты раньше, и займет их место в очереди.

По информации портала, НАТО планировала закупить самолеты E-7 от американской корпорации Boeing на замену устаревающей модели E-3 от того же производителя. Тем не менее вслед за США в ноябре руководство альянса отказалось от этих планов из-за высокой стоимости производства E-7 и сомнений в их живучести. После этого альянс обратил внимание на европейские самолеты, однако никаких шагов для их покупки пока не предпринял. По данным портала, до лета 2025 года в приобретении шведских самолетов были заинтересованы семь стран НАТО, но позднее их число уменьшилось. Пока неясно, закупят ли оставшиеся страны самолеты от шведского производителя вместо E-7 от Boeing.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) GlobalEye обеспечивает идентификацию воздушных, наземных и надводных целей любого размера, включая небольшие плавсредства, перископы подлодок или крылатые ракеты. Дальность действия радиолокационной станции (РЛС) лайнера превышает 650 км. Также шведский комплекс ДРЛОиУ обладает морской поисковой РЛС, оптико-электронным модулем слежения, комплексом радиоэлектронного обеспечения и подавления, а также системой распознавания "свой-чужой". Максимальная продолжительность полета превышает 11 часов с возможностью выполнять несколько разных задач одновременно и переключаться между ними.