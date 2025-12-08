Le Soir: НАТО приостановила контракты с Elbit Systems из-за дела о коррупции

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) приостановило действие контрактов с крупнейшей израильской оборонной компанией Elbit Systems на фоне расследования о коррупции при заключении контрактов на поставки вооружений альянсу. Об этом пишет газета Le Soir со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, бельгийские власти собираются допросить подозреваемых по делу, среди которых фигурируют 60-летний предприниматель из Италии, который предположительно связан с Elbit Systems и двумя другими оборонными предприятиями в Литве и Греции, а также бывший сотрудник NSPA, который мог передавать конфиденциальную информацию о тендерах третьим лицам. На фоне этого в структуре НАТО приняли решение приостановить до завершения расследования контракты с израильской компанией, которые, в частности, включали в себя поставки боезарядов для снарядов калибра 155 мм, а также противоракетных снарядов. Израильской компании в ближайшее время также запрещено участвовать в аукционах за право заключать новые контракты с NSPA.

В Elbit Systems отказались комментировать происходящее, однако сообщили, что предложили натовскому ведомству помощь в расследовании. В НАТО и структуре альянса от комментариев также воздержались.

В мае полиция Бельгии задержала двух подозреваемых по делу о коррупции при военных закупках НАТО. Эти задержания стали частью международного расследования при содействии Евроюста, которое проводится на территории Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и Испании. В списке обвинений - разглашение конфиденциальной информации о тендерах на военные контракты, размещаемые NSPA. Эту информацию подозреваемые передавали военным подрядчикам альянса. Бельгийская прокуратура отметила, что в деле могут быть замешаны несколько служащих агентства, и подчеркнула, что структуры НАТО "сотрудничают со следствием".

Информацию подтвердила и пресс-служба НАТО, которая сообщила, что организация "тесно работает со следствием", которое "установило и задержало несколько подозреваемых в разных странах НАТО".