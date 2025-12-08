В Новосибирске на ТЭЦ впервые со времен СССР построят новые мощности

Станция начала подготовку строительства

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Новый котел построят на ТЭЦ-3 в Новосибирске к концу 2029 года за 24 млрд рублей. Это будет первый ввод в строй новых теплогенерирующих мощностей города за постсоветский период, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК), осуществляющей теплоснабжение в городе.

"К концу 2029 года СГК выполнит в Новосибирске новый масштабный проект: строительство котла и электрофильтра на ТЭЦ-3. Это будет первый ввод в строй новых теплогенерирующих мощностей города за постсоветский период. Станция уже начала подготовку строительства", - говорится в сообщении.

Кроме строительства котла и электрофильтра планируется также замена автоматических систем управления технологическими процессами, трубопроводов острого пара, питательной воды технологического соединения "котел-турбина". Новое оборудование должно начать работу с 1 декабря 2029 года. Капитальные затраты на проект составят более 24,4 млрд рублей.

"Уже начали подготовку к реализации этого масштабного проекта. Первый этап - проработка проектировщиками основных технических решений, которые рассчитываем получить к маю 2026 года. Сейчас готовим необходимые техзадания. В ближайшее время определим подрядчиков на проектирование и строительство", - цитирует пресс-служба директора ТЭЦ-3 Андрея Бабенкова.