Продажи новых электрокаров в РФ по итогам ноября выросли более чем в 1,5 раза

Показатель составил 1 602 электромобиля

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Продажи новых электромобилей в России в ноябре 2025 года увеличились на 57% в годовом выражении, до 1,6 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"По итогам ноября 2025 года в России было реализовано 1 602 новых электромобиля. Как отмечают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК", это на 57% больше, чем в ноябре прошлого года. При этом рынок новых электрокаров в нашей стране растет второй месяц подряд", - сказано в сообщении.

В ноябре 2025 года в топ-5 марочного рейтинга рынка электромобилей вошли АМБЕРАВТО (404 ед.), Evolute (222 ед.), Zeekr (196 ед.), Xiaomi (172 ед.) и BYD (154 ед.).

Лидерами модельного рейтинга стали АМБЕРАВТО A5 (404 ед.), Zeekr 001 (108 ед.), Avatr 11 (101 ед.), Xiaomi YU7 (86 ед.) и Evolute i-JOY (83 ед.).

За 11 месяцев 2025 года в России было реализовано 11,2 тыс. новых электромобилей, что на 31% меньше, чем в январе - ноябре 2024 года.