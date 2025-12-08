"Автодор" сделает платными два новых участка на М-12

Речь идет об обходе пяти населенных пунктов в Башкирии, а также Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане

МОСКВА, 8 декабря./ТАСС/. Государственная компания "Автодор" планирует ввести платный режим на двух новых участках трассы М-12: обходе пяти населенных пунктов в Башкирии и обходе Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Подтверждаем, что речь идет об обходе пяти населенных пунктов в Башкирии и обходе Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане", - уточнили в "Автодоре".

Ранее глава компании Вячеслав Петушенко в интервью "Коммерсанту" рассказал, что "Автодор" получит участки федеральной трассы М-12 от Казани до Дюртюлей, включая обходные дороги вокруг Набережных Челнов, Нижнекамска и пяти населенных пунктов в Башкирии. После этого на обходных участках будет введен платный режим проезда, остальные участки магистрали останутся бесплатными.