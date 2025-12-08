Акции производителя Лабубу теряют почти 9% стоимости на торгах в Гонконге

По данным Bloomberg, причиной очередного резкого падения стала обеспокоенность инвесторов замедлением темпов роста продаж в США

ГОНКОНГ, 8 декабря. /ТАСС/. Акции компании Pop Mart, производителя популярных игрушек Лабубу, снижаются на торгах в понедельник на 8,7%. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи.

Ценные бумаги компании находятся на 40% ниже пика, который был достигнут в конце августа. По данным агентства Bloomberg, причиной очередного резкого падения стоимости акций стала обеспокоенность инвесторов замедлением темпов роста продаж в США. В частности, объем продаж в "черную пятницу" оказался меньше ожидаемого.

"Тот факт, что в США, возможно, миновал пик продаж, снижает уверенность рынка в перспективах роста компании Pop Mart", - цитирует агентство аналитика компании Morningstar Джеффа Чжана.

Инвесторы обеспокоены, что у компании недостаточно обширный каталог товаров для того, чтобы продолжать наращивать продажи. На этом фоне некоторые инвесторы делают ставку на дальнейшее понижение стоимости ценных бумаг Pop Mart. По данным агентства, в "игру на понижение" вовлечены примерно 6% акций компании, находящихся в свободном обороте. Это максимальный показатель с августа 2023 года.

Игрушку Лабубу с похожими на заячьи ушами, выпученными глазами и улыбкой, полной острых зубов, придумал выходец из Гонконга, дизайнер и писатель Лун Цзяшэн (Касинг Лунг). В 2015 году он начал серию рассказов The Monsters, на которую сильное влияние оказала скандинавская мифология. В 2019 году Лун Цзяшэн заключил соглашение с Pop Mart, которая стала производить куклы на тему его героев. Лабубу выпускают в более чем 300 вариантах разных цветов, форм и размеров. В 2024 году The Monsters стала самой популярной серией Pop Mart.