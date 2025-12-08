КНР рассчитывает через консультации с США сокращать "список проблем" в торговле

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал американскую сторону реализовывать договоренности лидеров двух стран, основываясь на принципах равноправия и уважения

ПЕКИН, 8 декабря. /ТАСС/. Торгово-экономическое сотрудничество должно оставаться двигателем отношений между Китаем и США, и Пекин рассчитывает через консультации с Вашингтоном сокращать количество спорных вопросов в этой сфере. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя экономический раздел новой Стратегии национальной безопасности США.

"Суть китайско-американских торгово-экономических отношений - это взаимная выгода и обоюдный выигрыш. Здесь не существует ситуации, когда кто-то наживается за счет другого. Мы надеемся через диалог и консультации постоянно сокращать "список проблем" и удлинять "список сотрудничества", добиваясь большего позитивного прогресса", - подчеркнул дипломат.

Он призвал американскую сторону реализовывать договоренности лидеров двух стран, основываясь на принципах равноправия и уважения.