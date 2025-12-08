США хотят улучшить контакты в ядерной сфере со странами, где работает Росатом

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Администрация США должна нарастить сотрудничество в ядерной сфере со странами, на территории которых работает Росатом. Об этом говорится в проекте оборонного бюджета на нынешний финансовый год (начался 1 октября), который согласовали демократы и республиканцы Конгресса.

"Политика Соединенных Штатов должна заключаться в следующем: <...> содействовать экспорту ядерной энергии из Соединенных Штатов и уделять приоритетное внимание взаимодействию со странами, где присутствует Росатом", - отмечается в документе.

Законодатели требуют от исполнительной власти "работать с союзниками и партнерами над поиском альтернативных поставщиков ядерной энергии, чтобы положить конец зависимости этих союзников и партнеров от Росатома". Кроме того, в Конгрессе намерены "положить конец зависимости Соединенных Штатов от российского сектора ядерной энергетики".

В проекте оборонного бюджета вашингтонскую администрацию обязывают "оценивать воздействия санкций США и международных санкций" на российские ВС, "включая оценку воздействия снятия самих санкций". В текст проекта, который насчитывает более 3 тыс. страниц, в отношении Пентагона включен "запрет на заключение договоров с лицами, осуществляющими операции с ископаемым топливом, с правительством Российской Федерации или российским энергетическим сектором".

В Конгрессе ранее была сформирована комиссия из представителей обеих палат для согласования деталей подготовленных Палатой представителей и Сенатом различающихся проектов оборонного бюджета. Согласованные проекты оборонного бюджета, как правило, утверждаются в максимально короткие сроки.