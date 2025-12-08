Хуснуллин сообщил об одобрении регионам более 360 млрд рублей кредитов
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более 360 млрд рублей казначейских инфраструктурных кредитов одобрено для 84 регионов РФ с начала 2025 года, более половины из которых направлены на обновление жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"В текущем году запустили инструмент казначейских инфраструктурных кредитов. <...> С начала этого года для 84 регионов одобрено предоставление порядка 360 млрд рублей. Это 742 объекта, <...> более половины [средств] направлены на обновление ЖКХ", - сказал он.
По словам вице-премьера, продолжается рассмотрение заявок субъектов на финансирование проектов. Таким образом, в РФ выставлена система работающих инструментов, позволяющая регионам решать их инфраструктурные задачи и создавать комфортные условия для проживания людей, заключил он.
