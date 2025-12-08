В России начались продажи Changan CS75 AWD

Стоимость автомобиля начинается от 4,1 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

Changan CS75 Plus © Oriental Image via Reuters Connect

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Автомобильный бренд Changan начал продажи полноприводной версии кроссовера CS75 Plus в России в двух комплектациях, стоимость автомобиля начинается от 4,1 млн рублей, сообщила пресс-служба компании.

"Changan объявляет о старте продаж нового кроссовера CS75 Plus AWD. Четвертое поколение бестселлера, которое поступило в дилерские центры с 8 декабря, предлагает российскому потребителю широкий набор технологий и комфорта уже в базовой комплектации", - говорится в сообщении.

"Стоимость Changan CS75 Plus AWD в комплектации Luxe составляет 4 099 900 рублей, в исполнении Tech - 4 249 900 рублей", - добавили в компании.

О новом кроссовере

Кроссовер предлагается в шести цветах кузова - "Песочный хром", "Горный серый", "Глубокий черный", "Кристальный белый", "Атомный серый" и "Воздушный голубой".

Модель прошла программу испытаний и адаптацию для российского рынка. Автомобиль тестировался в 11 зонах с различными природно-климатическими условиями, включая Мохэ (Китайская Арктика) с температурами до 40 °C, пустыню Турфан при +50 °C, горы Куньлуня на высоте 5,5 тыс. метров над уровнем моря и прибрежную зону с высокой влажностью.

Адаптационные меры включали русифицированный интерфейс, физические кнопки обогревов, усиленную антикоррозийную обработку, датчик низкого уровня омывающей жидкости, а также гарантию 5 лет или 150 тыс. километров.

В основе нового кроссовера лежит интеллектуальная полноприводная трансмиссия с шестью режимами вождения и обновленный двухлитровый турбодвигатель мощностью 235 лошадиных сил, агрегируемый с 8-ступенчатым автоматом Aisin.

В стартовой комплектации Luxe установлены адаптивный круиз-контроль, шесть подушек безопасности, пакет ассистентов ADAS, цифровая панель с тремя экранами (37 дюймов), беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, панорамная камера на 540 градусов, двухзонный климат-контроль, полный зимний пакет и 19-дюймовые легкосплавные диски.

В комплектации Tech к этому добавляются кресло водителя с функцией массажа и вентиляции, аудиосистема Pioneer с 14 динамиками, интеллектуальная система автоматической парковки, а также система распознавания дорожных знаков.