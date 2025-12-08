Минфин запустил сайт для будущих специалистов в сфере финансов

На одном ресурсе собрали всю информацию о практике и вакансиях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минфин России запустил сайт для студентов и потенциальных кандидатов на замещение вакантных должностей в Минфине - "Министерство твоего будущего". На одном ресурсе собрана вся информация о практике и вакансиях, сообщается на сайте министерства.

Так, сайт содержит разделы о ценностях Минфина, возможностях профессионального развития, историях успеха государственных гражданских служащих министерства, внутренней и событийной культуре Минфина, деятельности молодежного движения, инструментах адаптации новых сотрудников и системе наставничества.

Кроме того, для соискателей размещены актуальные вакансии с возможностью пошагового создания профессионального резюме с помощью конструктора.

Для студентов, планирующих пройти практику в министерстве, создан удобный навигатор с пошаговым алгоритмом подачи заявки и анкетой практиканта.

"Отдельный раздел посвящен системе наставничества. Каждый сотрудник без опыта государственной службы получает наставника с первого рабочего дня. Это помогает быстрее освоиться, понять задачи подразделения и включиться в работу", - заключили в министерстве.