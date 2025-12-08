Кабмин выделит 2 млрд рублей на "Арктическую звезду" в Архангельской области

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство России направит средства на создание студенческого кластера "Арктическая звезда" в Архангельской области, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Правительство выделит региону на эти цели (создание кампуса - прим. ТАСС) 2 млрд рублей", - сказал он.

Глава кабмина отметил, что к созданию кампуса мирового уровня в регионе приступили в текущем году. Его работа будет нацелена на пять ключевых сфер, связанных с жизнью российской Арктической зоны, в числе которых судостроение, Северный морской путь, освоение природных ресурсов, уточнил Мишустин. Кроме того, планируется создание технопарка, зоны для занятия спортом и творчеством.

Говоря о программе создания в России сети кампусов мирового уровня в целом, премьер-министр напомнил, что ее выполнение начали четыре года назад. Завершен конкурсный отбор первых 25 кампусов, которые должны быть возведены к 2030 году. "Уже работает кампус Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана", - добавил Мишустин.

По его словам, деятельность таких площадок неразрывно связана с отраслевыми, промышленными возможностями субъектов.

Участие бизнеса

Мишустин отметил важность участия бизнеса в подобных проектах. "Это объединение усилий и ресурсов государства, предприятий образования и науки для развития всех ключевых сфер страны, о чем недавно как раз на Конгрессе молодых ученых говорил подробно президент", - отметил премьер.

Он поинтересовался у своего заместителя Дмитрия Чернышенко судьбой частно-государственного партнерства в Уральском федеральном университете. Глава правительства напомнил, что половину запланированных средств для инвестиций должен вложить бизнес, в том числе местный. По словам Чернышенко, инвестиционное соглашение на сумму порядка 10 млрд рублей находится на финальной стадии согласования. "У меня просьба держать на контроле вопрос. Под это именно федеральные деньги выделялись и нам нужно четко следить за тем, чтобы обязательства бизнеса, промышленности, предприятий, которые заинтересованы в развитии инфраструктуры образования в регионах, выполнялись", - подытожил Мишустин.