"Олкон" ввел технический комплекс на Печегубском месторождении

Комплекс является полностью автономным, а также он оснащен независимыми системами тепло- и водоснабжения, резервными дизель-электростанциями

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Олкон" (Оленегорский ГОК "Северстали") завершил строительство и ввод в эксплуатацию комплекса технического обслуживания и текущего ремонта на Печегубском месторождении. Общий объем инвестиций в проект превысил 1,8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении "Северстали".

Новый комплекс будет обслуживать горную технику на Комсомольском и Печегубском карьерах, которые вместе дают около 50% добычи руды и горной массы комбината.

Создание собственной ремонтной базы входит в стратегию предприятия по увеличению объемов производства концентрата к 2027 году и поддержанию их уровня до 2040 года.

Комплекс включает производственный корпус площадью 4 000 кв. м и административно-бытовой корпус. Ремонтная зона рассчитана на шесть постов для обслуживания автосамосвалов грузоподъемностью 130-220 тонн. Цеха оснащены кран-балками грузоподъемностью до 50 тонн, современными системами вентиляции, маслохранилищем и специализированной мойкой.

"Открытие данного объекта позволяет нам комплексно решить несколько стратегических задач. Во-первых, создать комфортные и безопасные условия труда для персонала. Во-вторых, повысить коэффициент технической готовности самосвалов и вспомогательной техники за счет современной ремонтной площадки, что позволит увеличить вывоз горной массы без дополнительных закупок машин. Кроме того, проект важен с точки зрения экологии: реализован полностью замкнутый цикл водооборота - техническая вода очищается и возвращается в производство", - прокомментировал гендиректор "Олкона" Николай Селезнев.

Строительство длилось один год и девять месяцев. Комплекс полностью автономен: оснащен независимыми системами тепло- и водоснабжения, а также резервными дизель-электростанциями.

О комбинате

АО "Олкон" (Оленегорский ГОК) является самым северным в России производителем железорудного концентрата и разрабатывает месторождения Заимандровского железорудного района, расположенные на Кольском полуострове (Мурманская область).

Комбинат входит в горнодобывающий дивизион "Северстали".