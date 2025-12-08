Pegasus Airlines приобретет Czech Airlines и Smartwings за €154 млн

Турецкая компания отметила, что планирует сохранить оба бренда

СТАМБУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Турецкий бюджетный авиаперевозчик Pegasus Airlines приобретет чешскую авиакомпанию Czech Airlines и ее "дочку" Smartwings за €154 млн. О заключении сделки объявила турецкая компания, отметив, что планирует сохранить оба бренда.

"Pegasus Airlines в 2005 году поставила перед собой амбициозную цель - сделать авиаперелеты доступными для всех. Увеличив свой авиапарк с 14 самолетов до 127, сегодня мы стали одной из самых эффективных и прибыльных авиакомпаний в мире. Теперь, объединив усилия с Czech Airlines и Smartwings, парк которых насчитывает 47 самолетов, мы открываем новую страницу в истории нашего роста", - говорится в сообщении.

Сделка предусматривает погашение дебиторской задолженности чешских перевозчиков, процесс покупки будет завершен после получения необходимых юридических разрешений и выполнения условий передачи.

Pegasus Airlines начала полеты в 1990 году, в настоящее время выполняет рейсы по 153 направлениям, из них 114 в 54 странах. Базируется в международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в азиатской части Стамбула.

Czech Airlines и Smartwings обслуживают 80 направлений в 20 странах.