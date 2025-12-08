"Ъ": ретейлеры предложили ввести ограничения для маркетплейсов

Представители магазинов больше всего критикуют маркетплейсы за агрессивное снижение цен, которое проводится за счет продавцов

ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Крупнейшие российские ретейлеры - в частности, "Детский мир", "М.Видео-Эльдорадо", DNS - направили письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с предложением ввести несколько ограничений для маркетплейсов, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо.

Ретейлеры подчеркивают, что онлайн-площадки навязывают клиентам и продавцам услуги своих банков, и предлагают перенять опыт США, Китая и Турции, где власти обязали онлайн-площадки "вывести финансовые сервисы в отдельный регулируемый периметр".

Представители магазинов больше всего критикуют маркетплейсы за агрессивное снижение цен, которое проводится за счет продавцов, для которых увеличиваются размеры комиссий и штрафов. Кроме того, недовольство вызывает и доступ иностранных продавцов, преимущественно из Китая, к платформам маркетплейсов за счет более выгодных тарифов и комиссий. Такие тарифы и комиссии могут быть во много раз ниже, чем для местных продавцов, что "наносит прямой ущерб российским производителям".

"В публичной коммуникации маркетплейсы объясняют свои инвестиции в снижение стоимости товаров <...> необходимостью поддержания привлекательных низких цен", - приводит текст письма "Коммерсант". Для решения подобной проблемы ретейлеры предлагают российским властям установить предельный объем средств, которые доминирующие онлайн-платформы могут использовать для снижения цен за свой счет.

Среди претензий офлайн-ретейлеров также называется действующий беспошлинный порог ввоза товаров физическими лицами из-за рубежа на уровне 200 евро. Небольшие продавцы используют данную норму для перепродажи импортной продукции на маркетплейсах. В связи с этим авторы обращения предложили ускорить принятие решения об обязательной уплате НДС при ввозе физлицами зарубежных товаров, заказанных в интернете.