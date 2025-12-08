В Амурской области турпоток увеличился на 50% с начала 2025 года

По словам министра внешних связей и туризма региона Екатерины Киреевой, одним из факторов роста туристического потока стало открытие пассажирского движения по международному мосту Благовещенск - Хэйхэ

Мост Благовещенск - Хэйхэ © Юрий Смитюк/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Количество туристических поездок с начала года увеличилось в Амурской области на 50%. Об этом в пресс-центре ТАСС во Владивостоке сообщила министр внешних связей и туризма Амурской области Екатерина Киреева.

"Что касается итогов, они пока предварительные, это примерно мы на ноябрь смотрим цифры, поэтому по турпотоку, по количеству турпоездок у нас плюс 50%. 20% из них - это иностранные граждане, это около 100 тысяч человек. А всего по турпотоку больше 500 тысяч человек уже на начало ноября", - сказала Киреева.

Она отметила, что одним из факторов роста туристического потока в Амурской области стало открытие пассажирского движения по международному мосту Благовещенск - Хэйхэ, которое состоялось год назад. Это позволило принимать туристов из Китая и отправлять российских туристов в Китай без оглядки на сезонность. Ранее в теплое время года в Китай можно было добраться через Амур только на речном транспорте, в межсезонье - на судах с воздушной подушкой. А зимой после ледостава открывался понтонный мост.

"На следующий год мы запускаем три новых объекта транспортной, трансграничной инфраструктуры. Это [новый терминал] аэропорта, в полном формате заработает автомобильный мост [и пункт пропуска Кани-Курган]. И самое главное, запускаем канатную дорогу через Амур. Пока мы себе ставим цель где-то к концу мая этот процесс организовать", - добавила министр.

Первая в мире трансграничная пассажирская канатная дорога позволит создать надежное круглогодичное комфортабельное пассажирское сообщение между Благовещенском и Хэйхэ. Общая протяженность канатной дороги - 976,28 м. Рейс будет длиться 2,5 минуты. Пропускная способность канатной дороги составит 6 800 человек в сутки в каждом направлении или 2,5 млн человек в год в обоих направлениях. Общий бюджет проекта составляет 13,2 млрд рублей.