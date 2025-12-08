ERT: главы транснациональных компаний Европы теряют интерес к инвестициям в ЕС

Это связано с геополитической ситуацией и отсутствием реформ, свидетельствует опрос

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Руководители ведущих европейских транснациональных компаний все чаще рассматривают возможность перераспределения инвестиций из стран Евросоюза в другие государства из-за нынешней геополитической ситуации и отсутствия реформ. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Европейским круглым столом по промышленности (European Round Table of Industrialists - ERT).

Согласно отчету объединения, курирующего вопросы повышения конкурентоспособности Европы, более трети из примерно 60 руководителей таких крупных компаний инвестируют в Европу меньше, чем планировалось, или отложили принятие инвестиционных решений. 45% заявили, что инвестируют в США больше, чем планировалось. Лишь 8% европейцев планируют вкладывать больше у себя.

Респонденты обеспокоены "отсутствием срочности" в реализации реформ, содержащихся в докладах бывшего премьера Италии и экс-президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и итальянского экс-премьера Энрико Летты и направленных на восстановление конкурентоспособности и инвестиций в сообщество. Они подготовлены по заказу Брюсселя.

76% опрошенных заявили, что пока не увидели "практически никакого положительного эффекта" от этих инициатив ЕС.

По словам генерального секретаря ERT, Энтони Гуч Гальвеса, "нынешняя геополитика и геоэкономика означают, что у Европы нет времени на восстановление конкурентоспособности и процветания".

"Ни одна страна ЕС не сможет справиться с нынешним геополитическим и экономическим климатом в одиночку, и европейская модель может быть сохранена только в том случае, если мы как сообщество вернемся на путь экономического роста", - констатирует он.

Ранее Драги заявил, что экономика ЕС отстает от мировых конкурентов из-за невыполненных рекомендаций, сделанных им год назад. По его мнению, бездействие Еврокомиссии угрожает как конкурентоспособности ЕС, так и его суверенитету. Модель экономического роста сходит на нет, а уязвимость растет. Граждане и компании "видят, что мы не успеваем за скоростью изменений в других местах".

"Они готовы действовать, но опасаются, что правительства не осознали серьезность момента", - добавил Драги.