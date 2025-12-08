Азаров: на Украине рост цен на газ в четыре раза превысил инфляцию

Кроме того, вода подорожала с 3 до 40 гривен, указал бывший премьер-министр страны

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Рост цен на газ для населения на Украине с 2013 года более чем в четыре раза превысил инфляцию, другие коммунальные услуги за этот период тоже существенно подорожали. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Во что вылился курс на "евроинтеграцию" Украины? В подорожание стоимости коммунальных услуг! <...> Другими словами, если национальная валюта обесценилась примерно в 5 раз, то тот же газ подорожал почти в 22 раза!" - написал он в своем Telegram-канале.

Экс-премьер отметил, что цена на газ увеличилась с 0,48 до 10,5 гривны. Электричество подорожало с 0,33 до 4,3 гривны, тепло - с 2,9 до 43 гривен, а вода - с 3 до 40 гривен.

"Такой стремительный рост цен никак не получается объяснить инфляцией. Доллар в 2013 г. стоил 8 гривен, при [президенте Петре] Порошенко (занимал пост с 2014 по 2019 год - прим. ТАСС) - 30 гривен. При Владимире Зеленском поднялся до 42 гривен" - пояснил Азаров.

Часть украинских политиков отмечали, что заявленный Украиной после госпереворота 2014 года курс на евроинтеграцию привел экономику страны к краху и существенно снизил уровень жизни населения. В частности, глава движения "Другая Украина" экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук подчеркивал, что выбор "западного вектора" вылился в полную потерю суверенитета Украины и сделал ее самой бедной страной в Европе. Он обращал внимание на то, что, по оценкам Всемирного банка, по ВВП на душу населения Украина занимает последнее место в Европе, средняя зарплата в стране самая низкая в Европе, а по уровню покупательной способности на душу населения Украина занимает последнее место среди 42 европейских стран.