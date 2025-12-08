В Приморье число работников малого бизнеса выросло почти на 10% за год

Генеральный директор Центра поддержки предпринимательства Приморского края - центра "Мой бизнес" Иван Машунин отметил, что регион сохраняет лидирующие позиции по развитию малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Количество работников в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) в Приморье за год увеличилось на 9,8%. Об этом на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток", посвященной проведению региональной предпринимательской премии "Бизнес у моря", торжественная церемония награждения которой состоится в декабре 2025 года, рассказал генеральный директор Центра поддержки предпринимательства Приморского края - центра "Мой бизнес" Иван Машунин.

"Сейчас у нас в Приморском крае действует порядка 92 тыс. предпринимателей, и их число постоянно растет. В малом и среднем бизнесе занято сейчас 380 тыс. человек. Это число тоже постоянно растет, на 9,8% выросло за последний год - с 346, 9 до 380, 8", - сказал он.

Машунин отметил, что Приморье сохраняет лидирующие позиции по развитию малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке. "У нас здесь сейчас сосредоточена треть всех предпринимателей. В социальном предпринимательство мы занимаем пятое место по России. Естественно, центральные регионы где-то нас опережают, но мы очень достойно себя показываем на всех конкурсах. К примеру, в рамках конкурса "Знай наших" - это федеральный конкурс, который проводится каждый год с Агентством стратегический инициатив, мы собрали в этом году порядок более 400 заявок и заняли пятое место по России", - рассказал он.

По словам Машунина, в последние годы возрастает значение развития предпринимательства в регионе. "У нас в Приморском крае очень сильно растет малый и средний бизнес. Он все больше и больше занимает роль в экономике. Сейчас у нас доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте 29,9%, практически 30%. Это гораздо выше, чем аналогичный показатель по другим регионам. В целом по России - 23,9%. То есть мы впереди планеты всей здесь. И понимая важность предпринимательства, мы принимаем меры по популяризации. Очень важно, чтобы жители Приморского края знали наших предпринимателей, производителей, какие бизнесы растут, развиваются, и не только внутри региона, но и продвигать их на территории всей России, в дальнейшем - за рубеж", - указал он.