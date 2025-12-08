Производство комплектующих для вентилируемых фасадов запустили в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Новое производство ключевых составляющих фасадных систем открылось в Оренбургской области благодаря займу регионального Фонда развития промышленности. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Оренбурге начали изготавливать собственные комплектующие для вентилируемых фасадов. Воспользовавшись займом регионального Фонда развития промышленности (ФРП) на льготных условиях, компания "Кровлайн" запустила свое производство ключевых составляющих фасадных систем: шляпных, Г-образных профилей и кронштейнов. Производственная линия обеспечит строительный рынок региона комплектующими без увеличения себестоимости для заказчиков", - сказано в сообщении.

Все изделия, по данным региональных властей, изготавливаются из российской стали на новом формовочном оборудовании. До модернизации производства часть элементов приходилось закупать у компаний, ориентированных на импортные аналоги. Еще один положительный результат - создание новых рабочих мест.

"Локализация производства оказывает положительное влияние на экономику Оренбургской области: увеличивается объем промышленного выпуска, формируется устойчивая база отечественных производителей в строительной отрасли", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и энергетики региона Алексея Шарыгина.

По данным региональных властей, займы на льготных условиях, субсидии минпромэнерго и другие региональные меры поддержки направлены на создание новых производств и их модернизацию, цифровизацию, разработку и внедрение перспективных технологий, на замещение импортных товаров. В 2025 году региональный ФРП выдал в качестве льготных займов 335 млн рублей. Всего с 2019 года предприятия Оренбуржья воспользовались поддержкой Фонда на общую сумму 2,5 млрд рублей.