В Москве пройдет фестиваль студенческого предпринимательства "Студфест"

Мероприятие состоится 23 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства "Студфест" состоится 23 января 2026 года в спортивном комплексе "ВТБ Арена". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Программа включит четыре тематических блока. В одном ребятам помогут сформулировать бизнес-идею, в другом - найти единомышленников. Третий посвятят практическим рекомендациям по запуску своего дела - от подбора команды до привлечения инвестиций. В четвертом представят современные инновации и новые технологии", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что на мероприятии представят интерактивный стенд "Академии инноваторов", который познакомит гостей с основными инструментами проекта и предложит попробовать себя в роли технологического предпринимателя в ходе командной игры. Кроме того, организаторы подготовили онлайн-квест, к которому уже можно присоединиться. До 18 января участникам предстоит выполнить ряд заданий: смоделировать в нейросети город будущего, составить список востребованных профессий 2030 года, создать ролик, написать мотивационную историю, протестировать свои знания в рамках добровольного квалификационного экзамена и пройти обучение на одном из курсов инновационно-образовательного комплекса "Техноград". Финал квеста пройдет на фестивале, участие в нем примут лидеры рейтинга.

"В рамках деловой программы на главной сцене разберут действующие проекты технологического, сервисного, социального и креативного бизнеса. На их примере расскажут, с чего начинали успешные компании и какие навыки необходимы современному предпринимателю. Гостей также ждут выступления экспертов, научные дебаты и интеллектуальные игры", - заключили в пресс-службе.