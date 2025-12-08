В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения

В период действия ограничений на запасной аэродром направился один самолет

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и отправку самолетов, введенные утром 8 декабря из соображений безопасности в аэропорту Геленджика, сняты, сообщили в Росавиации.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Там добавили, что в период действия ограничений на запасной аэродром направился один самолет.