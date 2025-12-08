В Приморье более 5 тыс. семей улучшили жилищные условия благодаря маткапиталу

В регионе также разработан комплекс из 33 мер поддержки для семей с детьми

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Материнский капитал позволил более 5 тыс. семей Приморского края улучшить свои жилищные условия в 2025 году, сообщило правительства региона. На ипотеку эти средства можно направлять сразу после рождения ребенка.

"В 2025 году более 5 тыс. семей Приморского края смогли улучшить свои жилищные условия благодаря использованию средств материнского капитала, в том числе с привлечением кредитных средств. Региональное отделение Социального фонда России (СФР) направило на эти цели свыше 5,7 млрд рублей. Работа ведется в рамках национального проекта "Семья", инициированного президентом Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Как отметила руководитель приморского отделения СФР Александра Вовченко, маткапитал можно использовать для погашения основного долга по ипотеке или внесения первоначального взноса сразу после рождения или усыновления ребенка. Семьи могут не только приобретать готовое жилье, но и пустить средства на строительство собственного дома. Также программа позволяет возместить за счет маткапитала затраты на строительство или оплатить услуги строительной компании.

При покупке жилья важно учитывать, что оно должно находиться на территории России и соответствовать определенным стандартам качества и безопасности. Заключение о пригодности помещения для проживания выдается муниципальным органом власти и действует в течение одного года с момента его оформления.

В пресс-службе добавили, что в Приморском крае разработан комплекс из 33 мер поддержки для семей с детьми. Ими в настоящее время пользуются почти 125 тыс. семей. Особое внимание уделяется многодетным семьям: за последние десять лет их количество выросло в 2,6 раза и достигло 24,2 тыс. семей с общим числом детей 80,6 тыс. Для многодетных предусмотрено 27 мер поддержки, включая 12 социальных выплат, которые получает каждая вторая такая семья. Эти меры направлены на улучшение материального положения и создание благоприятных условий для воспитания детей в Приморье.