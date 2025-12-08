Wildberries не получал досудебную претензию от Aurus Cashmere

В пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ отметили, что маркетплейс выступает онлайн-витриной, соединяя напрямую продавца с покупателем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Wildberries не получал от компании Aurus Cashmere досудебную претензию за продажу поддельной одежды под брендом Aurus. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ.

"На данный момент мы не получали досудебную претензию от указанной компании. При получении такого документа готовы незамедлительно провести дополнительную проверку по обращению правообладателя", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Wildberries выступает онлайн-витриной, соединяя напрямую продавца с покупателем. Маркетплейс исходит из принципа добросовестности продавцов, и принимая оферту, они подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам законодательства и правилам площадки. Платформа всегда оперативно реагирует на обращения и проводит дополнительную проверку по товарам - предметам обращения, а в случае обнаружения нарушений принимает незамедлительные меры.

"Каждый правообладатель может обратиться в Wildberries с запросом о защите его интеллектуальной собственности. Если нарушения будут доказаны, то карточки таких товаров блокируются на витрине. На данный момент представители бренда не обращались", - сказано в сообщении.

Ранее компания Aurus Cashmere сообщила, что направила Wildberries досудебную претензию за продажу поддельной одежды под брендом Aurus и требует изъять ее из оборота.