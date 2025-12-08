"Ъ": "Адамас" может сменить владельца

Среди основных претендентов на покупку есть MIUZ Diamonds, передает газета

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Владельцы ювелирной компании "Адамас" рассматривают продажу бизнеса, среди основных претендентов на покупку - MIUZ Diamonds. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на трех источников.

В газете уточнили, что MIUZ Diamonds может заплатить за активы сети 3-5 млрд рублей.

По данным одного из источников издания на рынке ретейла, сейчас рыночная доля "Адамаса" достигает почти 2%, в то время как у MIUZ Diamonds - 5%, а у Sunlight и Sokolov - 20% и 13% соответственно. Текущее положение "Адамаса" на рынке может повлиять на конечную стоимость сделки.

"Адамас" - крупная российская компания, имеющая собственное производство ювелирных украшений, по этой вывеской работают более 200 магазинов. Компания была основана в 1993 году.