Эксперт Колодяжная рассказала о рисках перехода на шестичасовой рабочий день

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Предложение сократить в России рабочий день до шести часов может привести к снижению заработной платы сотрудников и увеличению числа срочных трудовых договоров. Таким мнением с ТАСС поделилась старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения им. К. Н. Гусова Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина Анастасия Колодяжная.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин на прошлой неделе заявил изданию "Абзац", что фракция КПРФ планирует внести изменения в Трудовой кодекс России для сокращения рабочей недели россиян до 30 часов.

По мнению эксперта, резкий переход на 6-часовой рабочий день приведет к тому, что произойдет снижение зарплат, которые пропорциональны отработанному времени. "Заработная плата представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. Таким образом, уменьшение количества и/или объема работы в течение фиксированного периода времени автоматически приведет к снижению размера заработной платы", - пояснила она.

В случае внедрения переходного периода работодатели при заключении новых контрактов с сотрудниками начнут отдавать предпочтение срочным трудовым договорам, отметила Колодяжная. "Договорам, которые позволят работодателям привлекать работников для каких-то конкретных проектов, имеющих конечную дату получения результата работ, с сохранением за ними стабильно высокой заработной платы, - рассказала эксперт. - Кроме того, изменения в установленном нормировании рабочего дня для отраслей с непрерывным рабочим процессом приведет к увеличению периодов, когда работники данных организаций, возможно, будут привлекаться к сверхурочной работе с необходимостью последующей компенсации такого вида работ. Последнее, в свою очередь, приведет к увеличению финансовой нагрузки на самого работодателя, который будет вынужден осуществлять данные компенсации".

По словам собеседницы агентства, сильнее всего при сокращении рабочего дня пострадают те отрасли, где производственный процесс непрерывен. "Где он жестко привязан ко времени или зависит от физического присутствия сотрудников для выполнения определенного объема работ, который невозможно быстро автоматизировать или повысить его эффективность", - сказала Колодяжная, также добавив, что переход на 6-часовой рабочий день потребует фундаментального пересмотра норм и нормативов труда и производительности.