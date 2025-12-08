"Россети" модернизировали крупный питающий центр юго-восточного Подмосковья

Специалисты установили 7 комплектов высоконадежных элегазовых выключателей и 25 комплектов разъединителей 220 кВ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" завершила масштабную реконструкцию на подстанции 220 кВ в Коломне. Проект стоимостью около 600 млн рублей позволил повысить надежность электроснабжения потребителей в самом городе, а также в Воскресенске, Егорьевске, Шатуре и других населенных пунктах юго-восточного Подмосковья, обеспечить бесперебойную выдачу мощности Шатурской ГРЭС в Московскую энергосистему, говорится в сообщении компании.

Специалисты филиала ПАО "Россети" - МЭС Центра - установили 7 комплектов высоконадежных элегазовых выключателей и 25 комплектов разъединителей 220 кВ, заменили щиты постоянного тока и собственных нужд подстанции. "Для измерения параметров сети смонтировали шесть комплектов трансформаторов тока 220 кВ и четыре комплекта трансформаторов напряжения 110-220 кВ. Все новое оборудование произведено в России и управляется в дистанционном режиме", - добавили в компании.

Усиление схемы электроснабжения Подмосковья - одна из приоритетных задач, которую сейчас решают "Россети", подчеркнули в компании. Работы реализуются в соответствии с соглашением, заключенным в 2024 году Минэнерго России, правительством Москвы и правительством Московской области в рамках поручения президента России. В магистральном комплексе, помимо масштабных модернизационных проектов, планируется строительство новых подстанций 500 кВ и 750 кВ.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входит 41 дочернее и зависимое общество, в том числе 17 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.