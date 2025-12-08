Reuters: ЕС намерен начать масштабную работу по модернизации электросетей

По информации агентства, новый план позволит странам Евросоюза обойти экологические ограничения при строительстве энергетических объектов

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия разработала план по модернизации электросетей стран ЕС из-за высоких цен на электроэнергию и отставание от Китая и США. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, отсутствие инвестиций в развитие электросетей привело к повышению цен на электричество: стоимость электроэнергии в ЕС в два-три раза выше, чем Китае и США. Новый план по модернизации электросетей позволит странам ЕС обойти экологические ограничения при строительстве энергетических объектов.

По оценке агентства, из-за устаревшей энергетической инфраструктуры страны Евросоюза могут существенно сократить объемы производства возобновляемой энергии к 2040 году.