Туапсинский коммерческий порт незаконно выбыл из госсобственности из-за кредита

Он с 2014 года был в управлении иностранных инвесторов

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. ООО "Туапсинский морской коммерческий порт", имеющий стратегическое значение для безопасности государства, незаконно выбыл из госсобственности в 1996 году на основании кабального кредитного договора. Об этом говорится в мотивировочной части решения Арбитражного суда Краснодарского края о его возврате в собственность РФ.

"Общество владеет 3 га земли, глубоководным причалом, производственной базой, логистическим и перевалочным комплексами, объектами вспомогательной инфраструктуры. Ранее указанная портовая инфраструктура принадлежала рыбколхозу "Родина" и одноименному государственному рыбзаводу. С целью незаконного вывода государственного имущества 07.12.1994 бывшим руководителем рыбколхоза "Родина" с Южно-Черноморским коммерческим банком заключен кабальный кредитный договор. Под предлогом невозврата фиктивного долга в 1996 году сторонами заключено мировое соглашение, по которому кредитору передан имущественный комплекс предприятия", - говорится в тексте решения суда.

Уточняется, что кредитный договор был заключен на сумму 2,5 млрд рублей с ежемесячной уплатой процентов в размере 190% годовых, а в случае просрочки платежей - 380%. В обеспечение сделки были заложены активы предприятия. При этом объект считался подлежавшим изъятию из государственной собственности.

Управление иностранных инвесторов

Сообщается, что Туапсинский коммерческий порт, имеющий стратегической значение для безопасности государства в результате ряда сделок, в том числе с участием Новрузова Шахлар Новруз оглы, с 2014 года находился в управлении иностранных инвесторов.

"На основании договора подписки на акции 26.12.2014 Новрузов Ш. Н. о. приобрел 90 обыкновенных акций компании "Вониксель Лимитед" ("Vonixel Limited BVI", Британские Виргинские острова), передав данной компании в счет оплаты этих акций 100% долей в уставном капитале ООО "ТМКП". В результате этой сделки компания "Вониксель Лимитед" получила право распоряжаться 100% общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО "ТМКП". Управляющей компанией "Вониксель Лимитед" является "Мелверс Лимитед" ("Melverse Limited", Республика Кипр, директор - иностранный гражданин Йоргос Георгиу), а единственным акционером - компания "Алексория Лимитед БВО" ("Alexoria Limited BVI", Британские Виргинские острова). В свою очередь акционерами "Алексория Лимитед БВО" значатся: "Дэйнскрофт Лимитед" ("Danescroft Limited"; Республика Кипр, директор иностранный гражданин Йоргос Георгиу)", - говорится в тексте.

Уточняется, что в результате последовательной реализации совокупности взаимосвязанных сделок над ООО "ТМКП" и ООО "Предприятие "Туапсинский морской коммерческий порт" (ООО "ПТМКП") был установлен контроль группы лиц с участием иностранных инвесторов.

Было установлено, что в соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) от 2010 морской порт Туапсе включен в Реестр морских портов РФ. Деятельность порта обеспечивают семь операторов морских терминалов, пять из которых осуществляют перевалку грузов в порту. Перевалка плодоовощной продукции осуществлялась только двумя операторами: АО "Туапсинский морской торговый порт" и ООО "Предприятие ТМКП", использующим для перевалки грузов на правах аренды глубоководный причал, собственником которого является ООО "ТМКП". Доля перевалки плодоовощной продукции ООО "Предприятие "ТМКП" в морском порту Туапсе в общем объеме перевалки такой продукции в данном порту за девять месяцев 2025 года достигла 53,7% (197,3 тыс. тонн от общего объема в 367,6 тыс. тонн).

Судебные разбирательства

Арбитражный суд Краснодарского края признал ничтожными ряд сделок по ООО "Туапсинский морской коммерческий порт", ООО "Предприятие "Туапсинский морской коммерческий порт", Темрюкскому морскому перегрузочному терминалу и ООО "Дар фрут", взыскав в доход РФ все портовые мощности, а также ряд объектов недвижимости ООО "Дар фрут".

Изначально Генпрокуратура через суд добивалась признания недействительной сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" и намерено взыскать имущество в доход Российской Федерации. Аналогичные требования касательно ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт". Ответчиками являлись Шахлар Новруз оглы Новрузов, Олег Басин и компания с ограниченной ответственностью Vonixel Limited BVI (Британские Виргинские острова). Затем исковые требования были расширены, увеличен список ответчиков. В сентябре Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на все имущество компаний "Туапсинский морской коммерческий порт" и "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", которые связаны с фигурантом дела о хищении 919 млн рублей Шахларом Новрузовым.

Ранее представители Генпрокуратуры заявляли в суде, что владельцы компаний занимаются контрабандой пищевой продукции и продают ее на контролируемых ими же овощных базах и рынках. Активы, которые взыскивали в доход государства, оцениваются в 1 млрд рублей. Новрузова арестовали в начале сентября после обвинения в попытке хищения чужого имущества на общую сумму 919 млн рублей. Следователи УФСБ России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество. Новрузов подавал апелляционную жалобу о смягчении меры пресечения, но суд оставил ее без удовлетворения.