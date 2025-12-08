В реестр соцпредприятий Дагестана впервые включили почти 40 субъектов МСП

В республике планируется расширение образовательных программ и проведение мероприятий, направленных на развитие предпринимательской активности среди социально уязвимых групп населения

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 8 декабря. /ТАСС/. Статус социального предприятия в Дагестане впервые получили 39 субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщили журналистам в Агентстве по предпринимательству и инвестициям региона.

"В 2025 году в реестр социальных предприятий включено 39 субъектов МСП, из которых 9 являются индивидуальными предпринимателями из числа лиц с ограниченными возможностями, а одно предприятие осуществляет деятельность, направленную на производство товаров и услуг, предназначенных для граждан этой категории", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в агентстве, ранее в регионе не было зарегистрировано социальных предприятий. Для развития социальной сферы агентство оказывает финансовую поддержку бизнесменам, предоставив три гранта общим объемом 1,2 млн рублей.

"Получение субсидий возможно при соблюдении ряда требований: наличие статуса социального предприятия, отсутствие налоговых долгов и предоставление подтверждающих документов", - пояснили в агентстве.

В республике также планируется расширение образовательных программ и проведение мероприятий, направленных на развитие предпринимательской активности среди социально уязвимых групп населения.