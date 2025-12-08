"Рольф": продажи новых легковых авто в 2026 году в РФ составят 1,35-1,4 млн

Согласно презентации генерального директора компании Светланы Виноградовой, в сегменте подержанных легковых автомобилей ожидаются продажи на уровне 6,25-6,5 млн

МОСКВА, 8 декабря./ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей в России в 2026 году могут составить 1,35-1,4 млн. Такой прогноз содержится в презентации генерального директора "Рольфа" Светланы Виноградовой.

В сегменте подержанных легковых автомобилей компания ожидает продажи на уровне 6,25-6,5 млн.

По итогам 2025 года объем реализации новых машин в стране, согласно прогнозу, достигнет 1,3 млн, что на 17% ниже показателя 2024 года.

Продажи автомобилей с пробегом за 2025 год могут составить 6,25 млн, что на 3,5% превысит результат годом ранее.

"По рынку новых машин, я видела где-то цифру 1,2 миллиона, сейчас мы уже можем говорить про 1,3 миллиона, но всем понятно, что это все равно падение, падение к прошлому году на 17%. Про следующий год наши прогнозы тоже такие осторожные, все-таки мы говорим о том, что либо будет такая же цифра, либо это может быть очень-очень небольшое увеличение - 1,35-1,4 миллиона", - отметила Виноградова.