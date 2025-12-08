S7 планирует построить новый ангар в аэропорту Толмачево за 2 млрд рублей

Площадь комплекса составит порядка 9 тыс. кв. м, сообщил генеральный директор компании холдинга "S7 инвест" Владимир Ларин

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. S7 Group планирует построить второй ангарный комплекс для обслуживания самолетов на территории новосибирского аэропорта Толмачево. Работы на площадке стартовали, сообщил генеральный директор компании холдинга "S7 инвест" Владимир Ларин.

"Решение уже начало реализовываться <...>. Инвестиционный строительный бюджет проекта составляет 2 млрд рублей", - сказал он.

По словам Ларина, площадь комплекса составит порядка 9 тыс. кв. м. Он сможет обслуживать в том числе крупнейший в парке компании самолет Airbus A321. Генеральным заказчиком проекта выступает "S7 инжиниринг", подрядчиком - "S7 инвест". Ларин уточнил, что в части выбора субподрядчиков предпочтение отдается новосибирским фирмам.

В новом ангарном комплексе смогут работать порядка 300 специалистов, из которых 250 - высококвалифицированные кадры. Реализация проекта позволит увеличить производственные мощности по техническому обслуживанию воздушных судов в 1,5 раза. Ввод в эксплуатацию планируется в первом квартале 2027 года.

S7 - крупнейшая частная авиакомпания России, часть холдинга S7 Group, в который также входят компании в том числе по обслуживанию самолетов.