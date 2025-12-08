Узбекистан и РФ введут гибкие тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки

"Узбекистон темир йуллари" и "Узтемирйуловчи" подписали с российской "Федеральной пассажирской компанией" меморандум о сотрудничестве

Редакция сайта ТАСС

ТАШКЕНТ, 8 декабря. /ТАСС/. Компания "Узбекистон темир йуллари" и входящее в ее состав предприятие "Узтемирйуловчи" подписали с российской "Федеральной пассажирской компанией" меморандум, предусматривающий введение гибких тарифов и скидок на пассажирские железнодорожные перевозки. Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства России в Узбекистане.

"Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере тарифообразования в межгосударственном пассажирском сообщении. Документ предусматривает формирование сбалансированной тарифной политики, совместный анализ тарифных решений, внедрение гибких тарифов и скидок, а также запуск дополнительных международных пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

Ожидается, что меморандум также откроет новые возможности для оптимизации транспортной сети и улучшения качества предоставляемых услуг для пассажиров двух государств.