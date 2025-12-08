Чистый лизинговый портфель ГТЛК вырос на 7% с начала года

Объем нового бизнеса составил 126 млрд рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Чистый лизинговый портфель государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) с начала года вырос на 7%, основной вклад внесли сделки по лизингу железнодорожной техники и пассажирского автотранспорта. Об этом сообщается на сайте компании.

"Чистый лизинговый портфель находится на стабильно высоком уровне и с начала года демонстрирует рост на 7%", - сказано в статье.

Как сообщает компания, объем нового бизнеса составил 126 млрд рублей. За 10 месяцев 2025 года стоимость нового имущества по договорам лизинга достигла 126 млрд рублей.

"Дополнительно заключено 46 сделок на сумму 38,5 млрд рублей с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках программ при поддержке Минпромторга и Минтранса России", - уточнили в ГТЛК

Основой портфеля остается ж/д транспорт: на грузовой железнодорожный транспорт приходится 43%, на пассажирский железнодорожный транспорт - 25%; водный транспорт - 17%, авиацию - 10%; автотранспорт и прочее - 6%.

Объем переданной техники с начала года составил: железнодорожные вагоны - 13,1 тыс., пассажирский наземный транспорт - 1 037, водный транспорт - 32, авиатехника - 17. В сегменте лизинга цифровых активов показатель достиг 760 единиц.

Государственная транспортная лизинговая компания - крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный, железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в для развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ.