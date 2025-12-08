Товарооборот России и Индонезии за 10 месяцев вырос почти на 18%

Он составил $3,6 млрд

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Товарооборот России и Индонезии за 10 месяцев вырос почти на 18% и составил $3,6 млрд, около 40% этого объема приходится на промышленную продукцию, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

"За последние пять лет товарооборот между нашими странами вырос на 80%, достигнув в 2024 году $4,3 млрд. Позитивная тенденция сохранилась: за январь - октябрь 2025 года взаимная торговля выросла почти на 18%, составив $3,6 млрд. Примечательно, что около 40% этого объема приходится на промышленную продукцию", - приводятся слова Алиханова в сообщении Минпромторга по итогам встречи с министром промышленности Республики Индонезии Агусом Гумиванг Картасасмитой.

Динамика торгово-экономических связей двух стран демонстрирует устойчивый рост, отметили в министерстве.

РФ и Индонезия реализуют ряд совместных кооперационных и инвестиционных проектов, российская сторона поставляет в Индонезию минеральные продукты, продовольственные товары, продукцию химической и металлургической отраслей. Индонезия же экспортирует в Россию востребованную продукцию химической и легкой промышленности, глинозем, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.