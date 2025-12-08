"Рольф" планирует по итогам года увеличить продажи новых авто на 5-6%

Показатель должен составить до 35 тыс. единиц

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Объем реализации новых легковых автомобилей в России автодилером "Рольф" по итогам 2025 года увеличится на 5-6%, до 35 тыс. единиц, сообщила журналистам генеральный директор компании Светлана Виноградова.

При этом в 2026 году "Рольф" планирует продать около 40 тыс. новых легковых автомобилей.

"Несколько цифр по новым машинам. 33 тысячи (реализованных авто - прим. ТАСС) - 2024 год, 35 тысяч - 2025 год, 40 тысяч - наши планы на следующий год", - сказала она.

В сегменте подержанных легковушек "Рольф" также планирует продать 44 тыс. автомобилей по итогам 2025 года (-32% к 2024 году).

В 2026 году автодилер ждет подъема продаж легковых авто с пробегом на 36-38%, до 60-65 тыс. единиц.