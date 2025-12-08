S7 планирует построить учебный центр в аэропорту Толмачево

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Авиационный учебный центр для обучения летчиков и бортпроводников планирует построить в новосибирском аэропорту Толмачево S7 Group. Об этом сообщил генеральный директор компании холдинга "S7 инвест" Владимир Ларин.

"Руководством компании было принято решение начать проектирование и строительство нового авиационного учебного центра на территории Толмачево", - сказал он.

По словам Ларина, центр позволит обеспечить практически любой спектр подготовки летного и кабинного экипажа. Обучение будет включать и теоретическую, и практическую часть, будет предусмотрено обучение работе на суше и воде. В будущем планируется оснастить центр тренажерами. Также для обучающихся будет построен кампус на порядка 300 мест. Участок для строительства расположен на въезде на территорию аэропорта.

Гендиректор холдинга Дмитрий Куделькин уточнил, что учебный центр группы в Новосибирске будет филиалом действующего центра в Москве. Он станет одним из крупнейших в РФ и самым крупным в Сибири и на Дальнем Востоке.

S7 - крупнейшая частная авиакомпания России, часть холдинга S7 Group, в который также входят компании по обслуживанию самолетов.