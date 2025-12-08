В Вологодской области почти 75% алкомаркетов закрылись или сменили формат

МОСКВА, 8 декабря. Почти 75% алкомаркетов, или 457 из 610, закрылись или переформатировались в Вологодской области. В Вологде закрылся 101 магазин из 118, в Череповце - 246 из 165, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"В регионе работало 610 алкомаркетов. На сегодняшний день 457 магазинов закрылись, прекратили продажу алкоголя или сменили формат. Приведу конкретные цифры по крупным городам: в Вологде из 118 точек 101 закрылась, перепрофилировалась или перестала торговать спиртным, в Череповце из 265 не работают или приняли действующие в регионе условия 246 магазинов", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Остаются на контроле 39 "наливаек" в Вологде и Череповце. За неделю закрылись две такие точки, три заведения переформатировали работу, жалобы на них больше не поступают. За неделю закрылись пять вейп-шопов, всего перестали работать 196 магазинов из 316.

С 1 марта этого года розничная продажа алкоголя по будням разрешена в Вологодской области с 12:00 до 14:00 мск и без таких ограничений в заведениях общепита с соответствующей лицензией, а также повсеместно в выходные и особые праздничные дни - новогодние каникулы, День Защитника Отечества, Международный женский день и День Победы.