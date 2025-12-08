Creditreform: в ФРГ уровень банкротств достиг максимального за 10 лет уровня

Показатель вырос на 8,3% в сравнении с 2024 годом

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Почти 24 тыс. компаний в Германии инициировали процедуру банкротства в 2025 году, это максимальный уровень за последние 10 лет. Об этом сообщила кредитная компания Creditreform.

Число банкротств в 2025 году выросло на 8,3% в сравнении с 2024 годом. При этом динамика снизилась относительно предыдущих двух лет, когда годовые темпы роста превышали 20%.

"Многие предприятия обременены долгами, им сложно получать новые кредиты, и они также сталкиваются со структурными проблемами, как цены на электроэнергию и бюрократические препоны. В результате предприятия среднего бизнеса оказываются под огромным давлением и терпят крах", - сказал руководитель отдела исследований Creditreform Патрик-Людвиг Ханцш.

Большая часть этих банкротств приходится на малые предприятия, в которых работает не более 10 человек. На них пришлось 19,5 тыс. заявок на прохождение процедуры банкротства. Среди крупных компаний со штатом в более 250 человек зафиксировано 140 банкротств.

Среди физических лиц процедуру банкротства запросили 76 тыс. человек, на 6,5% больше, чем в 2024 году. Для физлиц показатель общего числа банкротств находится на максимальном уровне с 2016 года. По данным компании, почти 5,7 млн граждан ФРГ живут за счет кредитов. Причиной этому Ханцш назвал высокие бытовые расходы, сокращение рабочих мест.

Общий ущерб кредиторам оценивается в €57 млрд, что на €2 млрд меньше, чем в 2024 году.